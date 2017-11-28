ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширило набор услуг в офисах продаж. Теперь у посетителей «Билайна» есть возможность за 1 рубль воспользоваться услугой оплаты кредита.

Для совершения первого платежа необходимо при себе иметь паспорт и реквизиты для перевода. Последующие переводы можно осуществить, назвав свой номер телефона и предъявив свой паспорт. Услуга доступна для клиентов всех сотовых операторов.



Услуга предоставляется РНКО «Платежный Центр» (бренд «Золотая корона»). Операция проходит не позднее рабочего дня, следующего за днем распоряжения о переводе, и ее статус можно отслеживать на сайте. Услуга не имеет территориальной привязки: посетитель офиса «Билайн» может совершить платеж по кредиту, взятому в другом городе. Внести средства на банковский счет имеет возможность любой гражданин РФ при наличии паспорта и необходимых реквизитов.