Российский регулятор изучает меры по ограничению совокупной валютной долговой нагрузки компаний. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

«Мы пристально наблюдаем за ситуацией с валютным кредитованием. В случае нарастания данных рисков может быть принято решение о дальнейшем увеличении коэффициентов рисков в отношении валютных активов. Перечень возможных инструментов по девалютизации может не ограничиваться только мерами, направленными на ограничение внутреннего валютного кредитования, а включать также и меры, ограничивающие совокупную валютную долговую нагрузку нефинансовых организаций. Мы сейчас изучаем различный опыт в этой сфере и изучаем возможность, можно ли эти меры использовать в России и как», — рассказала она.