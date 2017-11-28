Глава ВТБ Андрей Костин в силу различных факторов не ожидает притока инвестиционного капитала в банковский сектор России. Об этом он заявил на IV Международном форуме Финансового университета «Что день грядущий нам готовит?».

«В силу международных ограничений и роста требований по «Базелям» я думаю, что инвестиционный капитал сегодня в банковский сектор в основном не придет, просто не придет», — заявил Костин, отметив, что в этом смысле понятно решение ЦБ санировать некоторые банки через Фонд консолидации банковского сектора и тем самым стать их акционером.

«Я думаю, что Центральный банк выбирал из двух зол наименьшее, потому что старая система санации была плохая. Другое дело, что первоначально была идея все-таки создания банка-санатора на базе АСВ, и это, на мой взгляд, было бы куда более правильно, чем прямое участие Центрального банка в капитале (санируемых им) банков. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Костин.



«Расчистка мелких банков, частных в основном, правильна, потому что там огромное количество злоупотреблений, мошенничества, неэффективной работы», — добавил банкир.