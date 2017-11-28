У Центробанка вызывает беспокойство рост инвестиционного страхования жизни. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в ходе пресс-конференции.

«Высоким темпом растет инвестиционное страхование жизни. В целом это является положительной тенденцией, но вызывает беспокойство, что не все потребители имеют полное представление о продукте, который они покупают. ИСЖ реализуется преимущественно через банки, и часть потребителей может воспринимать это как депозит с более высокой ставкой и не отдавать себе отчета в особенностях данного инструмента», — сказала она.



По словам Юдаевой, ЦБ требует, чтобы страховые компании давали потребителям информацию обо всех характеристиках продукта, в частности информировали о негарантированном получении инвестиционного дохода и потерях при досрочном расторжении договора.

