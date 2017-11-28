Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин раскритиковал создание в России категории банков под управлением ЦБ РФ.

«Создание системы банков, которыми руководит Центральный банк, категорически противоречит любой логике и любым законам развития финансовой сферы, потому что регулятор не может и не должен быть владельцем собственной банковской системы», — заявил Костин на форуме в Финансовом университете. — Исключение здесь составляет только Сберегательный банк в силу роли его работы с населением».

Банкир также усомнился в том, что это временная мера для банков, попавших в Фонд консолидации банковского сектора.



«Сейчас мы видим целую плеяду банков (с акционером в лице ЦБ РФ. — Прим. Банки.ру), и хотя Центробанк говорит, что это временная мера, я так не думаю», — сказал Костин, пояснив, что притока инвестиционного капитала в банковский сектор России ожидать не стоит.