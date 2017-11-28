Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту реального ВВП России на 2017—2018 годы. Как следует из прогноза, это связано с временным характером факторов, положительно сказавшихся на развитии экономики.



Согласно новому прогнозу, экономика РФ в 2017 году вырастет на 1,9% (в сентябре ожидался двухпроцентный рост), в 2018-м — на столько же (в сентябре рост ожидался на уровне 2,1%). В 2019 году рост замедлится до 1,5%.

Как объясняет ОЭСР, инвестиции и потребление выросли за счет более высоких нефтяных цен и низкой инфляции. Но рост инвестиций был вызван увеличением государственных расходов на инфраструктуру в первой половине года, тогда как рост потребления обусловлен растущим кредитованием, а не реальным ростом доходов. «Несмотря на некоторый рост заработных плат, реальные доходы населения продолжают снижаться», — отмечает ОЭСР.

В то же время инфляция и безработица достигли исторических минимумов во второй половине года, а рост доходов от нефти и газа существенно сократил бюджетный дефицит.

Согласно прогнозам ОЭСР, личное потребление будет расти благодаря росту реальных доходов и снижению уровня бедности, но доля уязвимых домохозяйств останется высокой.

Кроме того, ОЭСР улучшила прогноз роста глобальной экономики на 2017—2019 годы. Так, реальный ВВП в 2017 году вырастет на 3,6% (в сентябре ожидался рост на 3,5%), в 2018-м — на 3,7% (это наилучший показатель за последние несколько лет, но все еще ниже докризисного уровня; по сравнению с сентябрем прогноз не изменился), в 2019-м рост замедлится до 3,6%. «Глобальная экономика окрепла, а меры денежно-кредитного и налогового стимулирования обеспечили синхронизацию роста в большинстве стран», — объясняет организация пересмотр прогноза. В 2016 году мировой ВВП вырос на 3,1%.

По прогнозам ОЭСР, экономика США в 2018 году достигнет пикового роста, тогда как экономики еврозоны, Китая и Японии замедлят рост — как в 2018 году, так и в 2019-м. Как отмечает организация, многие развитые и развивающиеся страны сталкиваются с проблемой высокой долговой нагрузки на домохозяйства.