В следующем году на финансовых рынках возможны всплески волатильности. Об этом заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

«На фоне восстановления экономики риски финансовой стабильности в России в целом снизились. Тем не менее нельзя исключить возможных всплесков волатильности в следующем году, связанных в том числе с реализацией глобальных рисков, которые могут возникнуть как в связи с изменением денежно-кредитной политики ведущих стран, так и в связи с геополитическими факторами», — отметила она.



Впрочем, Юдаева заверила, что «у Банка России есть все инструменты, чтобы реагировать на ситуацию, связанную с поддержанием финансовой стабильности».