Банковский сектор будет становиться более стабильным, считает президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил, выступая на IV Международном форуме в Финансовом университете.

«Банковский сектор будет становиться более стабильным, более крепким, расчистка банков будет идти за счет страховых выплат (из Агентства по страхованию вкладов. — Прим. Банки.ру), так что нашему населению в ближайшее время опасаться каких-либо серьезных потерь не следует», — сказал он.



«Но я всегда рекомендую всем клиентам банка начинать быть более разборчивыми. Деньги не падают с небес, они зарабатываются, как правило, тяжелым трудом, и терять их именно из-за того, что вы не позаботились посмотреть, какая у (выбранного вами) банка последняя отчетность, — это неправильно», — добавил банкир.