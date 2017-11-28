Сбербанк в рамках сотрудничества с Егором Кридом и музыкальным лейблом Black Star запускает конкурс на лучшее фан-видео на песню «#Этомоё». Три победителя, которых выберет лично Крид, выиграют поездку в Дубай: они смогут бесплатно посетить концерт Егора Крида, который состоится там 24 декабря, говорится в сообщении Сбербанка.

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать в сетях Instagram или «ВКонтакте» видео с хештегом #ЭТОМОЁ. Конкурс будет проходить до 15 декабря включительно. Продолжительность видео не должна превышать одну минуту. Из самых ярких работ будет создана фан-версия клипа «#Этомоё».

Клип Егора Крида на песню «#Этомоё» вышел 30 октября, напоминают в Сбербанке. Задача креативной идеи кампании, которая началась в сентябре с записи сингла «#Этомоё», — позиционировать молодежную карту Сбербанка как одну из многих вещей и увлечений, о которых молодежная аудитория могла бы сказать: «Это мое, это мне подходит».

Сбербанк выпускает лимитированную коллекцию молодежных карт «#Этомоё» Сбербанк выпускает лимитированную коллекцию молодежных карт «#Этомоё» в рамках сотрудничества с Егором Кридом и музыкальным лейблом Black Star. Заказать карту в одном из двух вариантов дизайна можно только онлайн — на сайте www.sberbanketomoe.ru. Как подчеркивают в кредитной организации, первую тысячу клиентов, которые оформят и получат карту, будет ждать подарок в магазинах Black Star Wear: футболка из лимитированной коллекции одежды от Егора Крида и Сбербанка.

В ноябре Сбербанк выпустил лимитированную коллекцию молодежных карт «#Этомоё». Заказать карту в одном из двух вариантов дизайна можно только онлайн — на сайте www.sberbanketomoe.ru.



Сбербанк обслуживает более 8,9 млн клиентов в возрасте до 25 лет. Количество активных дебетовых карт банка у этих клиентов превышает 6,7 млн. В Сбербанке индекс NPS, который характеризует готовность клиентов рекомендовать своим друзьям и знакомым продукты и услуги, у молодежи составляет 64% — это самый высокий показатель среди клиентских сегментов Сбербанка, отмечается в релизе.

Егор Крид тебя охмурит Как один и тот же банк может ловить хайп в соцсетях и привлекать пенсионеров? Банки.ру собрал стереотипы, на которые ориентируются финансовые организации в борьбе за клиентов. А вы вписываетесь в рамки стереотипа?