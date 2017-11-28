В 2019 году начнется экспоненциальный рост страхования от киберрисков, оно станет самым динамично развивающимся, и к 2025 году рынок достигнет объема (по премиям) около 1 млрд рублей. На сегодняшний день рынок практически нулевой, заключено около десятка договоров общим объемом 8 млн рублей. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Mains Insurance Brokers & Consultants Сергей Худяков. Большую часть составляют полисы, оформленные «дочками» зарубежных компаний.

Сейчас на рынке всего лишь несколько игроков: иностранные Allianz, AIG, Chubb, Zurich, российские «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «Сбербанк страхование», «СОГАЗ». В 2018 году будет происходить «разминка перед стартом», считают в Mains Insurance.

«Есть как минимум один добровольный полис, который компания Mains приобрела для себя, — сказал заместитель генерального директора Mains Insurance Brokers & Consultants Павел Озеров. — Поскольку мы понимаем, что работаем в правовом пространстве и вся наша работа связана с компьютерами».

Сергей Худяков отметил, что даже внутри зарождающегося рынка нет единого мнения по потенциальной емкости этого сегмента. «Ущерб уже сейчас выше, чем один миллиард рублей, — отметил Худяков. — Один миллиард может стоить один день простоя крупного банка. На что мы можем ориентироваться, говоря об объеме рынка? На рынке D&O — страхование ответственности директоров предприятий — продукт сложно продавался, сложно проникал, но компании к нему пришли, сейчас сборы порядка пяти миллиардов рублей. Сколько уйдет времени, чтобы достигнуть такого уровня? Года два-три, наверное. Но киберстрахование получше с точки зрения премии на один полис».

Потенциальными клиентами на первом этапе станут крупные предприятия, на которых есть система риск-менеджмента, кто занимается всеми спектрами рисков. Перестраховываться эти риски могут в РНПК и у крупных российских страховщиков.

Согласно результатам исследования произошедших кибератак, Россия находится на втором месте в мире по количеству кибератак после США, а самой атакуемой сферой являются банки, на втором месте — медицинские учреждения, ретейл (интернет-магазины) — на четвертом месте, рассказали представители Mains Insurance. Также в высокой степени подвержены этим рискам объекты нефтегазовой промышленности и телеком. В 2017 году проникновение вирусов было зафиксировано в ряде банкоматов, в сетях «МегаФона», РЖД, Сбербанка и МВД.