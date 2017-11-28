Замоскворецкий районный суд Москвы отказал в новом, пятом по счету вызове главы «Роснефти» Игоря Сечина в качестве свидетеля по делу экс-министра Алексея Улюкаева, сообщает корреспондент RNS из зала суда.

В ходе судебного заседания 28 ноября защита экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева попросила вызвать главу «Роснефти» Игоря Сечина в суд в пятый раз.

«Для нас допрос Сечина принципиален», — подчеркнул адвокат Гриднев. «Неявка Сечина в суд является его фактически отказом от обвинения, выдвинутого в отношении Улюкаева. Просим вызвать Сечина в суд», — продолжил Гриднев. Однако суд принял решение отказать в удовлетворении данного ходатайства.

«Суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства стороны защиты о вызове свидетеля Сечина в судебное заседание», — сказала судья Лариса Семенова.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев обвиняется в получении взятки. На заседании 16 августа прокурор изложил фабулу обвинительного заключения, согласно которому Улюкаев потребовал взятку с главы «Роснефти» Игоря Сечина на саммите БРИКС в Гоа 15 октября 2016 года.

По версии следствия, после того как Сечин обратился в ФСБ, 14 ноября он лично передал деньги Улюкаеву, действуя в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Экс-министр заявил ранее в суде, что не признает свою вину, назвав действия Сечина и сотрудников ФСБ «провокацией».

По решению суда бывший министр экономического развития находится под домашним арестом до 27 января 2018 года.