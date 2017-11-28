Совокупный кредитный портфель российских банков, раскрывающих свою отчетность, за октябрь 2017 года увеличился на 194,9 млрд рублей, или 0,43%, составив на 1 ноября 45,2 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру.

С начала года сумма выданных кредитов выросла на 5,7%, или 2,46 трлн рублей. При этом пять крупнейших кредитных портфелей на рынке прибавили 1,65 трлн за десять месяцев. Все пять принадлежат госбанкам: Сбербанку, ВТБ Банку Москвы, ВТБ 24, Газпромбанку и Россельхозбанку.

В отличие от активов, концентрация кредитов с начала года изменилась несущественно. Доля совокупного кредитного портфеля первой пятерки банков осталась на уровне 62,9% при его росте на 5,8% в абсолютном выраженииза десять месяцев. То есть две трети кредитов банковского сектора выдано банками, которые контролируются государством.

Корпоративный кредитный портфель банковского сектора за октябрь увеличился всего на 50 млрд рублей, или 0,15% (за десять месяцев без учета банков, не раскрывавших отчетность, — на 1,06 трлн рублей, или 3,3%). При этом объем портфеля кредитов, выданных юрлицам пятью крупнейшими корпоративными кредиторами, вырос за месяц на 0,4%, или 92,2 млрд рублей.

Из крупнейших банков однозначно выделяется Московский Кредитный Банк, увеличивший корпоративный кредитный портфель в октябре на 125,5 млрд рублей, или 9,3%. Такой рост позволил МКБ войти в топ-пятерку банков по объему кредитов, выданных юридическим лицам, на 1 ноября 2017 года. На втором месте по абсолютному приросту корпоративного портфеля — ВТБ (плюс 43,2 млрд рублей, или 0,88%), третий — Райффайзенбанк (плюс 35,8 млрд, или 11,5%). Можно выделить и «дочку» МКБ — Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса, увеличивший сумму кредитов, выданных корпоративным клиентам, с 48,4 млрд до 60,9 млрд рублей в октябре.

Из 100 крупнейших банков 46 показали рост корпоративного кредитного портфеля в прошедшем месяце, при этом у 16 динамика за месяц превысила 5%. Наиболее значительное увеличение в процентном отношении по этому показателю из топ-100 отмечалось у Банка Сберегательно-Кредитного Сервиса (плюс 25,9%), подконтрольного Внешэкономбанку Росэксимбанка (плюс 22,6%, или 6,3 млрд рублей) и банка «Русский Стандарт» (плюс 20,5%, или 3,1 млрд).

Крупнейшее сокращение корпоративного кредитного портфеля показали Национальный Клиринговый Центр (минус 67 млрд рублей, или 6,5%), Газпромбанк (минус 63,2 млрд, или 1,9%) и Альфа-Банк (минус 27 млрд, или 1,9%). Для двух последних это несущественное сокращение, а для НКЦ — небольшая «корректировка» после двукратного увеличения портфеля за предыдущие девять месяцев.

Совокупный розничный кредитный портфель банков в октябре 2017 года вырос на 1,2%, или 144,8 млрд рублей (за десять месяцев без учета банков, не раскрывавших отчетность, — на 1,07 трлн рублей, или 9,98%). Объем кредитов, выданных физическим лицам пятью крупнейшими розничными кредиторами, увеличился за месяц на 1,3%, или 95,9 млрд рублей.

Из 100 крупнейших банков 55 показали положительную динамику розничного кредитного портфеля в октябре, но только у пяти из них прирост за месяц превысил 5%. Наиболее значительное увеличение в очередной раз продемонстрировал Сбербанк (плюс 92,9 млрд рублей, или 2%). С начала года розничный портфель крупнейшего банка страны вырос более чем на 406 млрд рублей. На 14,2 млрд, или 4,2%, за октябрь увеличился объем кредитов, выданных физлицам Газпромбанком. На третьем месте по наращиванию розничного портфеля Почта Банк (плюс 6,3 млрд рублей, или 3,5%, за месяц). Замыкают пятерку лидеров Совкомбанк (плюс 5,3 млрд, или 4,6%) и Хоум Кредит Банк (плюс 5,2 млрд рублей, или 3,2%).



В абсолютном значении наибольшее сокращение в прошедшем месяце продемонстрировали ВТБ 24 (минус 17,3 млрд рублей, или 1%), банк «Русский Стандарт» (минус 3,7 млрд, или 2,7%), Азиатско-Тихоокеанский Банк (минус 1,6 млрд, или 3,3%), Московский Кредитный Банк (минус 1,5 млрд, или 1,5%) и банк «ФК Открытие» (минус 1,4 млрд рублей, или 1,3%). Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле двух последних банков едва превышает 5%, а цифры ВТБ 24 совершенно не «говорящие» с учетом его запланированного объединения с материнским банком к 1 января 2018 года.

