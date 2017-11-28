Президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года и ввести дополнительные возможности его использования. Об этом он заявил на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы.

«Вы знаете, что действие этой программы должно было завершиться в конце следующего года. Люди постоянно обращались с вопросом о том, что будет дальше. Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года, а также ввести дополнительные возможности его использования», — сказал президент.

Он пояснил, что «средства материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются».