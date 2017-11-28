ПАО «Челябинвестбанк» — крупный по размеру активов региональный банк с хорошо развитой сетью подразделений и универсальным бизнесом. Ключевыми направлениями деятельности являются кредитование физических и юридических лиц, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, обслуживание счетов корпоративных клиентов, операции с ценными бумагами и на валютном рынке, привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц.

На текущий момент бенефициарами банка выступают член правления Кирилл Середкин и члены его семьи (Инна Середкина и Людмила Назарец), которые совокупно контролируют 31,1% акций банка, а также семь физических лиц, владеющих по 8,45%: члены правления Игорь Юдович, Евгений Рачилов, Дмитрий Пискунов, Алексей Люков, Владимир Вацурин, председатель совета директоров Татьяна Васик, председатель правления и член совета директоров Сергей Бурцев. Член правления и совета директоров Галина Чурина владеет 4,22% акций, миноритариям принадлежит 5,53%.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 49,22 млрд рублей (100-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,43 млрд, кредитный портфель — 19,23 млрд, обязательства перед населением — 23,09 млрд.