Президент России Владимир Путин предложил запустить специальную программу по ипотеке для семей со вторым или третьим ребенком.

«Предлагаю запустить специальную программу ипотечного капитала, ее возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок, — заявил он. — Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых».

По словам Путина, сейчас средневзвешенная ставка по ипотеке составляет 10,05%. Он пояснил, что программа будет предусматривать субсидирование государством в таком случае 4% ипотечного платежа. «По оценкам Минстроя, в предстоящие пять лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей», — отметил глава государства.

По его словам, программа ипотечного кредитования будет носить срочный характер, она будет предусматривать субсидирование ставки в течение трех лет после рождения второго ребенка, а после рождения третьего ребенка — в течение пяти лет с даты выдачи кредита. В случае же рождения третьего ребенка в семьях, которые уже получают субсидию в связи с рождением второго малыша, но не позднее 31 декабря 2022 года, срок предоставления субсидии будет продлеваться на пять лет с даты окончания субсидии по кредиту, полученной в связи с рождением второго ребенка. Если третий ребенок родился уже после истечения срока предыдущей субсидии, ее предоставление будет возобновлено с даты рождения третьего ребенка.

Путин напомнил также о расширении с 50 до 60 числа регионов, которые получат федеральные субсидии на выплаты семьям с третьим и последующими детьми. По словам президента, софинансирование будут получать те регионы, где в среднем у одной женщины рождается двое или менее детей.