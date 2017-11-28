Банк «Русь» уменьшил ставки по депозитам для юридических лиц.
По «Стандартному Онлайн» — на 0,19—0,37 процентного пункта. Теперь его можно открыть под 3,18—4,74% годовых. Пополнение и частичное изъятие депозита невозможны.
По «Стандартному Актив Онлайн» — на 0,16—0,31 п. п. Размещается под 2,65—3,95 п. п. Пополнение невозможно. Частичное изъятие депозита возможно в части сумм, превышающих установленный размер неснижаемого остатка (не менее 500 тыс. рублей). На оставшуюся сумму депозита проценты начисляются по ставке договора.
По «Стандартному Плюс Онлайн» — на 0,16—0,32 п. п. Открывается под 2,69—4,01% годовых. Возможно пополнение в течение первой половины срока депозита без ограничения суммы допвзносов. Частичное изъятие невозможно.
По «Комфорт Онлайн» — на 0,16—0,31 п. п. Размещается теперь под 2,6—3,88% годовых. Возможно пополнение в течение первой половины срока депозита без ограничения суммы допвзносов. Частичное изъятие возможно в части сумм, превышающих установленный размер неснижаемого остатка (не менее 500 тыс. рублей). На оставшуюся сумму депозита проценты начисляются по ставке договора.
Минимальная сумма депозитов — 500 тыс. рублей. Срок — от 31 до 365 дней. Выплата процентов — по окончании срока действия депозита, ежеквартально либо ежемесячно.
ООО «ОИКБ «Русь» — небольшой региональный банк, основным владельцем которого выступает правительство Оренбургской области. Ключевые направления деятельности — кредитование малого и среднего бизнеса, а также ипотечное кредитование частных лиц, обслуживание счетов корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады.
На текущий момент основным акционером банка выступает Оренбургская область в лице Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области с долей в 82,92% в капитале банка (напрямую и через АО «Банк Оренбург»). Доля в 0,13% принадлежит миноритариям.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 6,74 млрд рублей (264-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,15 млрд, кредитный портфель — 3,14 млрд, обязательства перед населением — 4,75 млрд.