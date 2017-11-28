Банк «Русь» уменьшил ставки по депозитам для юридических лиц.

По «Стандартному Онлайн» — на 0,19—0,37 процентного пункта. Теперь его можно открыть под 3,18—4,74% годовых. Пополнение и частичное изъятие депозита невозможны.

По «Стандартному Актив Онлайн» — на 0,16—0,31 п. п. Размещается под 2,65—3,95 п. п. Пополнение невозможно. Частичное изъятие депозита возможно в части сумм, превышающих установленный размер неснижаемого остатка (не менее 500 тыс. рублей). На оставшуюся сумму депозита проценты начисляются по ставке договора.

По «Стандартному Плюс Онлайн» — на 0,16—0,32 п. п. Открывается под 2,69—4,01% годовых. Возможно пополнение в течение первой половины срока депозита без ограничения суммы допвзносов. Частичное изъятие невозможно.

По «Комфорт Онлайн» — на 0,16—0,31 п. п. Размещается теперь под 2,6—3,88% годовых. Возможно пополнение в течение первой половины срока депозита без ограничения суммы допвзносов. Частичное изъятие возможно в части сумм, превышающих установленный размер неснижаемого остатка (не менее 500 тыс. рублей). На оставшуюся сумму депозита проценты начисляются по ставке договора.

Минимальная сумма депозитов — 500 тыс. рублей. Срок — от 31 до 365 дней. Выплата процентов — по окончании срока действия депозита, ежеквартально либо ежемесячно.