Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что мировая экономика вырастет на 3,6% в 2017 году, на 3,7% — в 2018-м и на 3,6% в 2019 году. Согласно обзору, мировая экономика укрепилась благодаря денежному и фискальному стимулированию, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

При этом ОЭСР отмечает, что мировой рост останется ниже докризисного периода из-за долгосрочных проблем, препятствующих более сильной, всеохватывающей и более устойчивой экономике. «Рост набирает обороты, и краткосрочные перспективы позитивны, но все еще есть явные недостатки и уязвимости», — сказал генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа.

Экономика еврозоны вырастет на 2,4% в 2017 году и на 2,1% — в 2018-м, что обусловлено более сильным ростом в ключевых европейских странах. По прогнозу, в 2019 году этот показатель снизится до 1,9%.

ОЭСР ожидает, что экономика Германии вырастет на 2,5% в 2017 году, на 2,3% — в 2018-м и на 1,9% — в 2019 году. Экономика Франции вырастет на 1,8% в течение 2017—2018 годов и на 1,7% — в 2019-м, в то время как в Италии ожидается рост на 1,6% в этом году, на 1,5% — в 2018 году и на 1,3% — в 2019-м.

Из-за сохраняющейся неопределенности в отношении результатов переговоров по Brexit экономика Великобритании вырастет в этом году на 1,5%, в 2018-м — на 1,2%, а в 2019 году — на 1,1%.

В Соединенных Штатах в 2017 году рост экономики оценивается в 2,2%, который затем повысится до 2,5% (в 2018 году), а в 2019 году опустится до 2,1%. В Японии рост экономики прогнозируется на уровне 1,5% в текущем году с понижением до 1% в 2018 и 2019 годах. В Канаде рост экономики составит 3% в 2017 году (2,1% — в 2018 году, 1,9% — в 2019-м).

Рост экономики в Китае прогнозируется на уровне 6,8% в 2017 году, 6,6% — в 2018-м и 6,4% — в 2019 году. Благодаря реформам, способствующим инвестициям, производительности и росту, в Индии рост ожидается на уровне 6,7% в 2017 году и 7% — в 2018-м, а в 2019 году — 7,4%.