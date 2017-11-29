«Зетта Страхование» запустила новый продукт, позволяющий защитить денежные средства в интернет-кошельках. Это первый случай страхования денежных средств виртуальных кошельков в России. Первым клиентом страховщика по этому виду страхования стал МТС - сервис «Кошелек МТС Деньги». Под страховую защиту от кибер-мошенничества автоматически попадают все заявленные пользователи сервиса «Кошелек МТС Деньги». Единственное, что нужно сделать владельцу кошелька, чтобы при наступлении страхового случая получить возмещение, — пройти аутентификацию при совершении электронных платежей.

Возмещению подлежат средства клиента, похищенные с применением различных способов интернет-мошенничества, например, путем перекидывания клиента на мошеннический сайт или введения его в заблуждение через социальные сети; перехвата верификационных данных вирусными программами; незаконного списания денег со счета техническими средствами, позволяющими осуществить доступ к электронным средствам платежа.

Для того, чтобы получить возмещение при наступлении страхового случая достаточно написать заявление о блокировке электронного кошелька, указать сумму и дату несанкционированной транзакции, заручиться заключением МТС Банка и приложить копию заявления о хищении, принятом правоохранительными органами. Прежде чем дать соответствующее заключение МТС Банк проводит расследование на предмет мошеннических действий сторонних лиц.

«Защита электронных инструментов платежа становится все более актуальной. Цифровизация проникает во все сферы человеческой жизни и мошенничество смещается из физического мира в виртуальный. В России действуют программы страхования для операций, производимых с использованием банковских карт, но компания «Зетта Страхования» шагнула дальше, предложив страховой продукт для держателей электронных кошельков, аналогов которому на российском рынке пока нет. Например, мы учли даже такие специфические риски, как хищение средств с помощью методов социальной инженерии. Угроза киберрисков возрастает, поэтому, уверен, нам удалось предложить своевременное решение, которое, по нашему мнению, будет востребованное рынком», — заявил генеральный директор ООО «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов.

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru