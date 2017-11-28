Торги на российском фондовом рынке во вторник завершились в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс МосБиржи (бывший индекс ММВБ) просел на 0,09% и составил 2 143,93 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,38% до 1 156,19 пункта.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,33%, «Газпрома» — на 0,85%, Московской биржи — на 0,42%. Акции «АЛРОСы» просели в цене на 0,43%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,26%.

«Российский рынок акций во вторник дрейфовал в отрицательной зоне, но ближе к вечеру продавцы успокоились. Индекс МосБиржи — так теперь называется привычный индекс ММВБ — остается в коридоре 2 135—2 165 пунктов и сохраняет за собой возможность просадки до 2 110—2 120 пунктов. Здесь не происходит ровным счетом ничего: валютный индикатор отошел от максимума девяти месяцев и ищет точку опоры в ожидании нового катализатора», — констатирует старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.