Сбербанк оценивает годовые убытки России от кибератак в 600—650 млрд рублей. Об этом сообщил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе VII Всероссийского форума по корпоративному управлению.

«Какие же убытки в России — у нас нет подсчетов… ЦБ считает по узкому направлению, а в России столько происходит убытков от киберугроз — мы не считаем. Но по нашим оценкам, это абсолютно условный расчет, эта цифра составляет не менее 600—650 миллиардов рублей в год», — сказал Кузнецов.

При этом он напомнил, что убытки мировой экономики от кибератак уже приблизились к 1 трлн долларов.

По словам Кузнецова, среди многочисленных угроз выделяют несколько основных: кража информации, персональных данных или технологий; кража денег через бухгалтерские поддельные счета; вирусы нового поколения, которые рождаются с применением технологий искусственного интеллекта — такие вирусы могут управлять целыми информационными системами или в принципе управлять компаниями; угрозы для конечных клиентов.

Кузнецов также сообщил, что в августе 2017 года два «средних банка» потеряли в результате внедрения вирусов, которые управляли их системами, 800 млн рублей.