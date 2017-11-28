Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск просел на 7 копеек и составил 58,43 рубля. Курс евро понизился на 26 копеек, остановившись на отметке 69,33 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 58,56 рубля, минимальный — 58,21. Всего за торговый день совершено 22 940 сделок на 2 млрд 891 млн 67 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,72 рубля, минимальный — 69,24. Всего за торговый день совершено 4 087 сделок на 258 млн 253 тыс. евро.