Законопроекты, направленные на поддержку рождаемости, будут разработаны и внесены в правительство в кратчайшие сроки. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин по итогам заседания координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, прошедшего под председательством президента России Владимира Путина.

По словам Топилина, готовятся два законопроекта. «Первый законопроект предусматривает продление программы материнского капитала на три года — по 31 декабря 2021 года включительно, а также предоставление возможности направления средств материнского капитала на оплату дошкольного образования ребенка с его двухмесячного возраста, а не с трехлетнего, как сейчас», — пояснил министр.

Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года и ввести дополнительные возможности его использования. Об этом он заявил на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы.

«Вторым законопроектом будут установлены два новых вида выплат: ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка и ежемесячная выплата из средств материнского капитала при рождении второго ребенка, — рассказал глава Минтруда. — Обе меры будут финансироваться из федерального бюджета».

«Обе выплаты будут предоставляться семьям со среднедушевым доходом, не превышающим полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, до достижения ребенком полутора лет, — отметил Топилин. — Размер каждой из этих выплат будет равен прожиточному минимуму для детей в конкретном регионе».

Ежемесячная денежная выплата на первого ребенка будет производиться в отношении детей, которые родились с 1 января 2018 года, добавил министр.

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