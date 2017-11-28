Национальному Клиринговому Центру присвоен статус центрального контрагента. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Центробанка.

«Банк России в соответствии со статьей 27.1 федерального закона № 7-ФЗ принял решение присвоить статус центрального контрагента АО «Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» с 28 ноября 2017 года — даты выдачи лицензии на осуществление банковских операций и переоформления лицензии на осуществление клиринговой деятельности», — указано в сообщении регулятора.

Как поясняется, присвоение НКО «НКЦ» статуса центрального контрагента является частью проводимой Банком России реформы регулирования деятельности центрального контрагента. В рамках реформы внесены поправки в федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», направленные на совершенствование регулирования деятельности центрального контрагента с учетом международных стандартов их деятельности, а также профиля рисков, присущего центральному контрагенту. Введение специального регуляторного режима для института центрального контрагента как небанковской кредитной организации сохраняет текущий режим надзора за такими организациями, в том числе его интенсивность, подчеркивают в ЦБ.

Национальный Клиринговый Центр сменил статус с банка на НКО Национальный Клиринговый Центр, выполняющий функции клиринговой организации и центрального контрагента на финансовом рынке и ранее работавший на основании банковской лицензии, сменил статус на небанковскую кредитную организацию. С 22 ноября он зарегистрирован в ЕГРЮЛ как АО «Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (АО «НКО «НКЦ»).

Первой кредитной организацией, обратившейся в сентябре текущего года в Банк России с ходатайством о приобретении статуса центрального контрагента, стал Национальный Клиринговый Центр, имевший на тот момент статус банка.

В соответствии с законодательством юридические лица, не являющиеся кредитными организациями и осуществляющие функции центрального контрагента, для продолжения осуществления функций центрального контрагента должны представить в Банк России необходимые документы не позднее октября 2020 года.

После смены статуса НКЦ с банка на небанковскую кредитную организацию и присвоения ему статуса центрального контрагента качество его управления по-прежнему оценивается как удовлетворительное в соответствии с указанием Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента». Удовлетворительное качество управления позволяет сохранить применение участниками клиринга (клиентами) НКО «НКЦ» пониженных коэффициентов риска при расчете обязательных банковских нормативов, отмечают в ЦБ.



Смена статуса на небанковскую кредитную организацию и присвоение статуса центрального контрагента дают НКЦ право продолжать обслуживание участников клиринга в полном объеме. В целях обеспечения непрерывности доступа на финансовые рынки, обслуживаемые НКО «НКЦ», участникам клиринга при необходимости рекомендуется внести уточнения во внутренние документы.

