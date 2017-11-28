На аукционе во вторник, 28 ноября, по доразмещению третьего выпуска купонных облигаций Банка России (№ 4-03-22BR1-7) спрос со стороны банков оказался примерно в 33 раза меньше предложения и составил 13,044 млрд рублей по номиналу (13 млрд 88,3 млн по ценам заявок), что и определило объем размещения. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦБ.

Напомним, на двух предыдущих аукционах по размещению третьего выпуска КОБР спрос со стороны банков (и, соответственно, объем размещения по номиналу) составил 51,6 млрд 649,7 млн и 13 млрд 149,3 млн рублей соответственно при общем объеме предложения 500 млрд. На сегодняшнем аукционе банкам были предложены облигации на оставшуюся сумму в 435,201 млрд рублей.

На аукционе по доразмещению третьего выпуска КОБР спрос оказался в 34 раза меньше предложения На аукционе во вторник, 21 ноября, по доразмещению третьего выпуска купонных облигаций Банка России (№ 4-03-22BR1-7) спрос со стороны банков оказался в 34 раза меньше предложения и составил 13 млрд 149,3 млн рублей по номиналу (13 млрд 173,1 млн по ценам заявок), что и определило объем размещения. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦБ.

Средневзвешенная цена размещения на сегодняшнем аукционе составила 100% от номинала при диапазоне цен в заявках 100—100,001%. Расчеты будут производиться 29 ноября.

Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. По облигациям предусмотрена плавающая ставка купона, равная ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода. Выплата купонного дохода осуществляется в день погашения облигаций выпуска — 14 февраля 2018 года.

Ранее были проведены аукционы по размещению первого и второго выпусков КОБР.

Первый выпуск КОБР (№ 4-01-22BR1-7) был размещен 15 августа этого года в полном объеме — 150 млрд рублей. Спрос был выше — порядка 173,5 млрд по номиналу. Обязательства по данному выпуску были исполнены Центробанком 15 ноября.

При размещении регулятором второго выпуска КОБР (№ 4-02-22BR1-7) банки по итогам трех аукционов, проведенных в октябре и ноябре, не выбрали лимит. При общем объеме предложения 500 млрд рублей совокупный спрос со стороны банков (и объем размещения) по номиналу составил порядка 226,1 млрд рублей (примерно 175,6 млрд, 15,4 млрд и 35,1 млрд на трех аукционах соответственно). Дата погашения облигаций второго выпуска КОБР — 17 января 2018 года.

Аукционы по размещению КОБР проводятся на Московской бирже. Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Как свидетельствуют материалы ЦБ, решения об эмиссии выпусков КОБР принимаются с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита.

В соответствии с уже сформировавшейся традицией интерес банков к размещению средств на депозитах в ЦБ был существенно выше: объем размещения на сегодняшнем недельном депозитном аукционе достиг 1 трлн 401,3 млрд рублей, что соответствовало объему предложения со стороны банков при лимите в 1,42 трлн.

В депозитном аукционе 28 ноября приняли участие 256 кредитных организаций из 63 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7,97% до 8,25%, средневзвешенная ставка составила 8,21% годовых.

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года. Максимальный в новой волне депозитных аукционов объем предложения со стороны банков и размещения их средств в ЦБ был зафиксирован на аукционе 21 ноября этого года — 1,668 трлн рублей (лимит аукциона тогда также был рекордным — 1,82 трлн).



На начало дня 28 ноября в банковском секторе был зафиксирован структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 1 трлн 725,8 млрд рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с 21 июля 2017 года.