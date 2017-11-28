Поручения президента РФ Владимира Путина, касающиеся ежемесячных выплат при рождении первого ребенка в ближайшие три года, не потребуют изменений в проект бюджета на 2018—2020 годы. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Изменений в проект федерального бюджета на 2018—2020 годы в связи с необходимостью выполнения поручений президента в области демографии не потребуется. Необходимые ресурсы учтены в резерве президента и правительства, что и станет источником финансирования новых инициатив», — сказал министр.

Ранее во вторник Путин предложил ввести с 2018 года ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка до достижения им полутора лет. По оценке президента, финансовые расходы на реализацию этой меры за три года составят 144,5 млрд рублей.

По его словам, сумма выплат будет исчисляться исходя из величины прожиточного минимума ребенка, установленной на региональном уровне за II квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой. В среднем она составит в 2018 году в зависимости от региона 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 году — 11 143 рубля.



Путин добавил, что такая выплата будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом не выше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой.