Восточный Банк стал участником кешбэк-сервиса платежной системы «Мир». Как пояснили в кредитной организации, теперь его клиентам — держателям карт «Мир», помимо действующих в банке бонусных программ, доступен возврат части потраченных средств при оплате товаров и услуг в компаниях — партнерах кешбэк-сервиса. Объем возврата средств может составлять до 20% от суммы покупки.

Чтобы начать получать дополнительное вознаграждение на счет своей карты «Мир», клиентам необходимо зарегистрироваться на сайте privetmir.ru. Пользователь сможет самостоятельно отслеживать статус начисления cash back в «Личном кабинете» на сайте программы.

Партнерами кешбэк-сервиса ПС «Мир» являются магазины, рестораны, аптеки, сети автозаправочных станций, отели, туристические компании, дистрибьюторы косметики таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург, Республика Крым и Севастополь, Московская, Ленинградская, Вологодская и Новосибирская области. Всего в программе лояльности «Мир» участвуют около 100 партнеров, указывают в «Восточном».



В самом банке карту «Мир» можно оформить к любому дебетовому продукту, а также в рамках кредитных продуктов КК «Тепло» и КК «Дальневосточник» с социально ориентированной бонусной программой, отмечается в релизе.

