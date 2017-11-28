Восточный Банк стал участником кешбэк-сервиса платежной системы «Мир». Как пояснили в кредитной организации, теперь его клиентам — держателям карт «Мир», помимо действующих в банке бонусных программ, доступен возврат части потраченных средств при оплате товаров и услуг в компаниях — партнерах кешбэк-сервиса. Объем возврата средств может составлять до 20% от суммы покупки.
Чтобы начать получать дополнительное вознаграждение на счет своей карты «Мир», клиентам необходимо зарегистрироваться на сайте privetmir.ru. Пользователь сможет самостоятельно отслеживать статус начисления cash back в «Личном кабинете» на сайте программы.
Партнерами кешбэк-сервиса ПС «Мир» являются магазины, рестораны, аптеки, сети автозаправочных станций, отели, туристические компании, дистрибьюторы косметики таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург, Республика Крым и Севастополь, Московская, Ленинградская, Вологодская и Новосибирская области. Всего в программе лояльности «Мир» участвуют около 100 партнеров, указывают в «Восточном».
В самом банке карту «Мир» можно оформить к любому дебетовому продукту, а также в рамках кредитных продуктов КК «Тепло» и КК «Дальневосточник» с социально ориентированной бонусной программой, отмечается в релизе.
ПАО «Восточный экспресс банк» ─ крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства населения. В начале 2017 года состоялась масштабная реорганизация, в результате которой к банку «Восточный» присоединился Юниаструм Банк.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 4 мая 2017 года), ключевыми бенефициарами кредитной организации выступают: гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через Бэринг Восток Менеджерс Холдингз Лимитед 44,57% акций банка; Артем Аветисян, контролирующий 32% акций через Финвижн Холдингс Лимитед); фонд Russia Partners («Раша Партнерс»; конечные бенефициары: Эндрю Гафф — 2,34%, Джорж Сигулер — 2,34%, Дональд Спенсер — 1,82%) контролирует 6,5%, Марина Ушакова, Григорий Жданов — по 2,26%, член совета директоров Шерзод Юсупов — 4%, Юрий Данилов — 4%, Александр Таранов — 1,14%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 278,43 млрд рублей (30-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 34,64 млрд, кредитный портфель — 159,40 млрд, обязательства перед населением — 154,13 млрд.