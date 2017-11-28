Пять компаний обратились к Национальному Расчетному Депозитарию (входит в группу Московской биржи) для размещения облигаций, учет по которым будет осуществляться по технологии блокчейн, сообщил журналистам председатель правления НРД Эдди Астанин.

«Еще пять эмитентов к нам пришли. Но у них у всех разные требования к модели и технологии проекта. В частности, некоторые просят, чтобы и денежные расчеты проходили на блокчейне», — сообщил он.

Первое размещение облигаций на блокчейне произошло в октябре, тогда «МегаФон» разместил бумаги на 500 млн рублей. Разработчиком децентрализованной системы на блокчейн-платформе Hyperledger Fabric 1.0 стал НРД.

«МегаФон» разместил облигации на 500 млн рублей по технологии блокчейн «МегаФон» стал первым российским эмитентом облигаций, расчеты по которым будут осуществляться по технологии блокчейн. Объем размещения составил 500 млн рублей. Покупателем облигаций стал Райффайзенбанк.



«В сделке с «МегаФоном» на блокчейне был только учет ценных бумаг. Сейчас мы думаем, как это (денежный расчет по сделке. — Прим. ТАСС) можно сделать», — добавил Астанин. Он отметил, что эти сделки не будут осуществлены до конца этого года.

Бумаги «МегаФона» в октябре выкупил Райффайзенбанк. Срок обращения бумаги составляет три месяца, они будут погашены 22 декабря. Облигации размещались не для привлечения финансирования, а для тестирования технологии, заявляли ранее стороны.



Как сообщал НРД, для этой сделки в децентрализованной системе было создано три узла, то есть три точки доступа: для НРД, «МегаФона» и Райффайзенбанка.