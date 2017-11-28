Сбербанк отмечает сезонный рост числа попыток кражи наличных из устройств самообслуживания, хотя число успешных покушений на банкоматы Сбербанка снижается. Об этом сообщил журналистам зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов, передает ТАСС.

«Повышение интереса преступного мира к банкоматам в принципе, не только к устройствам Сбербанка, сейчас очевидно», — сказал он.

В Сбербанке порядка 50% покушений составляют попытки физического взлома устройств самообслуживания, отметил Кузнецов. «Взламывают ломами — это скорее даже не преступники, а просто хулиганы. Либо закачивают газ», — рассказал он, отметив, что у Сбербанка есть системы, которые могут успешно этому противодействовать.

По словам Кузнецова, благодаря усиленным мерам безопасности Сбербанку удалось существенно снизить число успешных покушений на банкоматы. «Год назад примерно треть покушений были успешны, а сейчас мы фиксируем один такой случай к семи», — сказал зампред правления Сбербанка. Он также отметил, что в течение года были и попытки дистанционного взлома банкоматов, в том числе при помощи технологии black box.

Попытки физического изъятия банкоматов с места установки становятся у преступников все менее популярными, считает Кузнецов. Так, отвечая на вопрос о числе попыток кражи самих устройств Сбербанка, Кузнецов подчеркнул, что все они прошли проверку на качество монтажа и прочность установки, поэтому преступники практически перестали пытаться вывезти их целиком.



Комментируя озвученные ранее заместителем начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артемом Сычевым предположения относительно возможного роста числа краж из банкоматов, установленных в местах проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, Кузнецов отметил, что здесь, скорее всего, опасаться нечего. «Я думаю, там будет такая зона безопасности, что там ничего крепить не надо, — все равно через пятое кольцо безопасности никто не войдет», — сказал он.