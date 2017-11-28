Министерство финансов США объявило о вступлении во вторник в силу поправок к директивам 1 и 2 указа данного ведомства под номером 13662, в соответствии с которыми сокращаются сроки кредитования американцами юридических лиц в России, находящихся под санкциями Вашингтона.

Эти поправки были обнародованы 29 сентября и касаются российского финансового и энергетического секторов.

Как напомнило в распространенном заявлении Управление по контролю за иностранными активами Минфина, поправкой к директиве 1 запрещается с 28 ноября 2017 года проводить банковские операции, осуществлять финансирование и совершать иные сделки в рамках предоставления входящим в санкционный список российским компаниям финансового сектора новых кредитов на срок более 14 дней. В период с 12 сентября 2014 года по настоящее время допустимый срок составлял 30 дней.

Поправка к директиве 2 распространяется на компании энергетического сектора. Срок кредитования теперь составляет 60 дней, а не 90.

Ранее в пояснительных материалах к директивам подчеркивалось, что «упомянутые меры [по сокращению сроков кредитования] не предполагают заморозки на территории США собственности и активов включенных в санкционные списки российских юридических лиц».

В список попавших под действие антироссийских секторальных санкций входят, в частности, ряд дочерних компаний Газпромбанка, Сбербанка, Росссельхозбанка, структуры, связанные с компаниями «Транснефть», «Роснефть». Полный 126-страничный перечень организаций опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.