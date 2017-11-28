На Кубани полицейские задержали подозреваемых во взломах банкоматов. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Сотрудники отдела МВД России по Брюховецкому району Краснодарского края задержали подозреваемых в серии краж денежных средств из банкоматов», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В дежурную часть Главного управления МВД России по Краснодарскому краю поступила информация от сотрудника одного из финансовых учреждений о попытке несанкционированного снятия денежных средств из банкомата, расположенного на территории административного здания в Брюховецком районе. Для проверки сообщения оперативным дежурным по указанному адресу были незамедлительно направлены ближайшие наряды полиции и группа немедленного реагирования отдела МВД по Брюховецкому району. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что корпус банкомата имеет механические повреждения.

При осмотре прилегающей территории полицейские заметили автомобиль, в котором находились четверо жителей Адыгеи. В салоне транспортного средства сотрудники полиции обнаружили медицинские маски, шуруповерт, радиостанции, мини-компьютер и флеш-карту с вредоносной программой, предназначенной для дистанционного хищения денежных средств из банкомата. В результате проверки установлено, что злоумышленники, используя вирусное программное обеспечение, получили доступ к операционной системе банкомата.

Установлена причастность задержанных к совершению восьми аналогичных противоправных деяний на территории Краснодарского края. Во всех случаях злоумышленникам не удавалось подобрать код доступа к оперативной системе устройств, поэтому попытки взлома фиксировались лишь при обнаружении внешних признаков повреждения банкоматов.



В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Брюховецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (о покушении на кражу). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.