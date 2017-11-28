Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста экономики Великобритании в текущем году с 1,6% до 1,5%. Неопределенность переговоров по выходу Британии из ЕС привела к тому, что экономика государства оказалось самой слабой среди стран G7, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

«Основным риском для экономики является неопределенность, связанная с процессом выхода Британии из Европейского союза, что может сдержать частные расходы больше, чем прогнозировалось», — говорится в последнем обзоре экономического развития от ОЭСР.



Рост экономики на 2018 и 2019 годы был незначительно пересмотрен в положительную сторону — 1,2% и 1,1% соответственно, исходя из того, что Великобритания добьется временной сделки, чтобы постепенно покинуть ЕС после завершения переговоров в марте 2019-го.

Согласно обзору ОЭСР, потребительские расходы в Британии продолжают снижаться из-за высокой инфляции, вызванной обесцениванием национальной валюты — фунта стерлингов после голосования на референдуме за выход страны из состава ЕС.