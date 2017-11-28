Кувейт поддерживает идею о продлении странами, входящими и не входящими в ОПЕК, сделки по сокращению объемов добычи нефти. Об этом заявил журналистам министр нефти Кувейта Исам аль-Марзук.

«Мы поддерживаем продление», — сказал он.

При этом он добавил, что пока страна не приняла решение о сроках продления соглашения. Министр также подчеркнул, что необходимо дождаться итогов заседания министерского комитета ОПЕК, которое состоится в среду.

По его словам, в среду на мониторинговом комитете будут обсуждать разные варианты по срокам продления соглашения.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что технический мониторинговый комитет при ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года. При этом рекомендация включает возможность пересмотра договоренностей в июне 2018 года.



Соглашение было заключено в ноябре 2016 года, затем продлено в мае до конца марта 2018 года. 29 ноября министерский мониторинговый комитет рассмотрит итоги исполнения сделки в октябре, а также рекомендации технического комитета. Решение министры примут на конференции 30 ноября.