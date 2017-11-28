Черный список налоговых убежищ от ЕС не будет включать такие европейские страны, как Ирландия, Люксембург, Мальта и Нидерланды, а будет охватывать только юрисдикции, не входящие в Евросоюз. Об этом сообщает глобальная неправительственная организация Oxfam, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



На следующей неделе министры финансов ЕС планируют обнародовать список, в котором также будут описаны потенциальные санкции для нарушителей.

При составлении списка используются критерии, основанные на прозрачности, справедливом налогообложении и международных усилиях по налогообложению прибыли. Европейская группа в настоящее время проводит проверку 92 юрисдикций и стран, не входящих в ЕС, чтобы узнать, кто должен находиться в черном списке.

Oxfam применил те же критерии и подготовил список не менее чем из 35 стран, не входящих в ЕС, а также четырех стран ЕС. По мнению организации, список ЕС, вероятно, будет «пустым» с учетом политического давления со стороны богатых стран, не входящих в ЕС, таких как Швейцария.

Подобные исключения подрывают доверие к списку ЕС, считает организация. Ранее в этом месяце комиссар ЕС по вопросам финансов Пьер Московиси потребовал, чтобы страны ЕС составили заслуживающий доверия список после обнародования документов Paradise Papers о деятельности офшорных компаний.