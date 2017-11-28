Совокупные сборы компании «Либерти Страхование» по итогам девяти месяцев 2017 года составили 2,9 млрд рублей, что на 23% выше уровня сборов за аналогичный период 2016 года. Такие данные приводятся в релизе компании.
Наибольший объем страховых премий обеспечили компании продажи каско (1 млрд 121,8 млн рублей), ОСАГО (698,1 млн), ДМС (279,2 млн) и полисов ипотечного страхования (243,5 млн рублей). Рост премий компании обеспечен в основном за счет ипотечного страхования (плюс 102,3%), страхования от несчастных случаев (плюс 58%) и добровольного медицинского страхования (плюс 48,9%).
По договорам страхования за отчетный период выплачено 1,4 млрд рублей. Убыточность по всем видам страхования составила 48%, оказавшись несколько ниже, чем в 2016 году.
Чистая прибыль компании выросла на 84,4% до 262 млн рублей.
АО «Либерти Страхование» является универсальной компанией, средней по размеру сборов. По итогам 2016 года компания занимает 43-е место в рэнкинге ведущих российских страховщиков по размеру премии и 14-е место – по сборам каско. Общество входит в крупную международную страховую группу Liberty Mutual. В 2016 году наибольший объем премий собран по каско (46,96% от общего сбора), ОСАГО (22,63%) и ДМС (13,19%). АО «Либерти Страхование» является одним из лидеров рынка прямого страхования (продажа полисов через интернет и колл-центр). Компания имеет семь филиалов и около 20-и обособленных подразделений в Северо-Западном, Центральном, Приволжском и Сибирском регионах страны. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге.