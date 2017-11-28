Самый главный источник риска для финансовой системы Великобритании — это британский политический сектор, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на новый системный обзор рисков от Банка Англии.



Сентябрьский опрос проводился среди руководителей, ответственных за управление рисками, и топ-менеджмента финансового сектора. Их спрашивали о предполагаемых рисках и степени уверенности в стабильности финансовой системы Великобритании.

Более 91% респондентов заявили, что политический риск — самый опасный для финансовой системы Британии. 67% респондентов считают, что финансовой системе могут грозить риски, связанные с геополитикой, кибератаками (57%) и внезапным экономическим спадом Великобритании (34%).

Около 90% респондентов, которые указали на политический риск, прямо ссылались на последствия голосования по Brexit. Рост данного риска был впервые отмечен перед проведением референдума по выходу Великобритании из состава ЕС, когда показатель вырос с 26% до 72%.