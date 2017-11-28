В Иркутской области перед судом предстанут банковский работник и его мать, обвиняемые в хищении более чем 57 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокурор Ангарска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела прямых продаж операционного офиса одного из коммерческих банков и его матери. Они обвиняются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы.

По версии следствия, в период с 2013 по 2016 год банковский работник с целью хищения денежных средств инициировал выпуск более чем 600 зарплатных и кредитных банковских карт на 414 несуществующих клиентов.

Мать финансиста, согласно отведенной ей роли, делала рукописные записи в копиях изготовленных фиктивных паспортов граждан, ставила подписи от имени клиентов в кредитных досье, а затем снимала деньги в банкоматах.

Таким образом были похищены денежные средства, принадлежащие банку, в размере более 57 млн рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 21 млн рублей.



Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.

