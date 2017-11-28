Чистая прибыль Промсвязьбанка за девять месяцев 2017 года составила 3,9 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает показатель за аналогичный период 2016-го. Чистая прибыль в III квартале — 1 млрд рублей. Таковы данные промежуточной консолидированной отчетности банка по МСФО.



Чистый процентный доход за девять месяцев вырос на 26% и составил 24,2 млрд рублей, чистый комиссионный доход увеличился на 30% до 16,1 млрд рублей.

Процентные расходы банка уменьшились на 4% на фоне сокращения стоимости фондирования и составили 53,4 млрд рублей.



Активы Промсвязьбанка по состоянию на 30 сентября 2017 года сократились на 1% относительно начала года до 1,208 трлн рублей.

«Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, вырос на 1% за девять месяцев 2017 года и составил 794 млрд рублей (в 2016 году 783 млрд рублей). За девять месяцев 2017 года объем корпоративного кредитного портфеля сократился на 0,5%, объем портфеля МСБ вырос на 27% в основном за счет однократного фактора пересегментации части корпоративного портфеля в портфель МСБ в I квартале 2017 года, розничный портфель вырос на 5%», — говорится в релизе.

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка за девять месяцев сократилась до 8,2%. Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов — 102%.

Средства на счетах клиентов Промсвязьбанка за отчетный период составили 826 млрд рублей. Текущие счета и депозиты до востребования выросли на 16%, а их доля в общем объеме средств клиентов увеличилась с 25% на начало года до 32% по итогам девяти месяцев.