Чистая прибыль Промсвязьбанка за девять месяцев 2017 года составила 3,9 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает показатель за аналогичный период 2016-го. Чистая прибыль в III квартале — 1 млрд рублей. Таковы данные промежуточной консолидированной отчетности банка по МСФО.
Чистый процентный доход за девять месяцев вырос на 26% и составил 24,2 млрд рублей, чистый комиссионный доход увеличился на 30% до 16,1 млрд рублей.
Процентные расходы банка уменьшились на 4% на фоне сокращения стоимости фондирования и составили 53,4 млрд рублей.
Активы Промсвязьбанка по состоянию на 30 сентября 2017 года сократились на 1% относительно начала года до 1,208 трлн рублей.
«Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, вырос на 1% за девять месяцев 2017 года и составил 794 млрд рублей (в 2016 году 783 млрд рублей). За девять месяцев 2017 года объем корпоративного кредитного портфеля сократился на 0,5%, объем портфеля МСБ вырос на 27% в основном за счет однократного фактора пересегментации части корпоративного портфеля в портфель МСБ в I квартале 2017 года, розничный портфель вырос на 5%», — говорится в релизе.
Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка за девять месяцев сократилась до 8,2%. Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов — 102%.
Средства на счетах клиентов Промсвязьбанка за отчетный период составили 826 млрд рублей. Текущие счета и депозиты до востребования выросли на 16%, а их доля в общем объеме средств клиентов увеличилась с 25% на начало года до 32% по итогам девяти месяцев.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечные бенефициары — Микаил Шишханов, его советник Михаил Евлоев, Саит-Салам Гуцериев и Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.