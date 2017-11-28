Саратовский банк «Агророс» предлагает клиентам — индивидуальным предпринимателям новый кредит «На личные нужды». Он оформляется на срок до пяти лет с возможной суммой кредитования до 20 млн рублей.

Как уточнили в банке, цель кредитования может быть любой. В числе преимуществ продукта банк также называет «возможность оформления невозобновляемой кредитной линии, индивидуальный график погашения, отсутствие необходимости оценки и страхования залога».



Залогом по данному виду кредита может стать жилая или коммерческая недвижимость.