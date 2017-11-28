Саратовский банк «Агророс» предлагает клиентам — индивидуальным предпринимателям новый кредит «На личные нужды». Он оформляется на срок до пяти лет с возможной суммой кредитования до 20 млн рублей.
Как уточнили в банке, цель кредитования может быть любой. В числе преимуществ продукта банк также называет «возможность оформления невозобновляемой кредитной линии, индивидуальный график погашения, отсутствие необходимости оценки и страхования залога».
Залогом по данному виду кредита может стать жилая или коммерческая недвижимость.
АО «Банк «Агророс» — небольшой региональный банк, зарегистрированный в Саратове и ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в меньшей степени — на кредитование физлиц. Активен на валютном рынке. Основные источники фондирования — средства физических лиц и коммерческих предприятий.
Ключевым бенефициаром банка является известный бизнесмен и политик Аркадий Евстафьев (93,77%). Другие акционеры — Владимир Чистяков (2,37%), Игорь Птицын и Виталий Грашкин (по 1,59%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 6,15 млрд рублей (277-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,12 млрд, кредитный портфель — 1,73 млрд, обязательства перед населением — 3,02 млрд.