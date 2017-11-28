Росстат объяснил подорожание салата оливье на 1,21% ростом цен на ряд основных ингредиентов. Так, больше всего за год выросли цены на картофель, следует из данных статистического ведомства.



В 2016 году россияне в среднем тратили на приготовление оливье 308,11 рубля (в расчете на четыре человека), в 2017-м салат обойдется в 311,83 рубля. Больше всего из необходимых ингредиентов для салата увеличилась цена на картофель — на 9,41%, вареная колбаса подорожала на 3,16%. Однако яйца куриные подешевели на 12,64%.

Согласно данным Росстата, дороже всего оливье обойдется жителям Чукотки — 526,32 рубля, дешевле всего салат можно приготовить в Республике Калмыкии — за 229,54 рубля.

При этом стоимость салата «Сельдь под шубой» снизилась на 0,86% до 152,54 рубля, заключили в ведомстве.