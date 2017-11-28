Банки Великобритании смогут справиться с любыми финансовыми кризисами, в том числе если страна покинет ЕС без «переходной сделки» в 2019 году. К такому выводу пришел Банк Англии после проведения стресс-тестов, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



Глава Банка Англии Марк Карни отметил, что «жесткий» Brexit будет иметь более серьезные последствия для банков, чем те, что они испытали во время глобального финансового кризиса 2007—2008 годов. Если это событие совпадет с резким глобальным спадом, то у банков могут возникнуть дополнительные проблемы.

Британский регулятор также заявил, что крупнейшие кредиторы страны, такие как Barclays и Lloyds Bank, были «устойчивы» ко множеству неблагоприятных сценариев, включая глубокие синхронные спады в стране.

Наихудший сценарий, который Банк Англии прогнозировал в стресс-тестах, включал 33-процентное падение цен на жилье, повышение процентных ставок с 0,5% до 4% в течение двух лет, а уровень безработицы в 9,5% (текущий уровень составляет 4,3%).

«Несмотря на серьезность тестов, впервые после того, как банк начал стресс-тестирование в 2014 году, ни один банк не должен укреплять свой капитал», — заключил Карни.