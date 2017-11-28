В Госдуму внесены три законопроекта, направленные на совершенствование законодательства по финансовому оздоровлению кредитных организаций. Соответствующие распоряжения подписал в понедельник, 27 ноября, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщается во вторник на сайте Кабмина.

Проекты были внесены Минфином России. Они были рассмотрены и одобрены на заседании правительства 23 ноября.

Как напоминают в Кабмине, федеральным законом от 1 мая 2017 года № 84-ФЗ установлен порядок прямого участия Банка России в реализации мер по предупреждению банкротства банков за счет средств регулятора, составляющих Фонд консолидации банковского сектора, для восстановления финансовой устойчивости и сохранения на финансовом рынке участников, соответствующих регулятивным требованиям. В рамках реализации этого механизма Банк России приобретает не менее 75% обыкновенных акций (долей) санируемого банка, что минимизирует риски, связанные с возможностью неисполнения банком своих обязательств.

В то же время до завершения реализации Банком России мер по предупреждению банкротства банки в течение определенного периода времени могут не соответствовать требованиям отдельных нормативных правовых актов РФ для целей открытия в них счетов и депозитов отдельными видами юридических лиц, выдачи гарантий и поручительств. Исключение санируемых банков из числа кредитных организаций, имеющих право обслуживать стратегические предприятия и организации, может привести к снижению ликвидности и ухудшению их финансового состояния, существенно осложнить реализацию действий по предупреждению их банкротства, что не соответствует целям введения нового механизма санации.

Одним из внесенных в Думу законопроектов предлагается установить возможность не прекращать право банков предоставлять соответствующие банковские услуги в случае реализации Банком России в отношении таких банков мер, направленных на повышение их финансовой устойчивости. Внесение предусмотренных этим законопроектом изменений в действующее законодательство повлечет необходимость уточнения отдельных положений Кодекса РФ об административных правонарушениях, что предлагается сделать путем принятия еще одного закона (внесением необходимых изменений в статью 15.39 КоАП).

Кроме того, до завершения реализации Центробанком мер по предупреждению банкротства кредитные организации в течение определенного периода времени могут не соответствовать требованиям, предъявляемым к банкам, выдающим банковские гарантии для целей обеспечения обязанности по уплате налогов и других платежей, регулируемых Налоговым кодексом. Ограничение санируемых банков в возможности выдавать такие банковские гарантии также может привести к снижению ликвидности и ухудшению их финансового состояния, осложнить реализацию действий по предупреждению их банкротства.

Третьим законопроектом предлагается не ограничивать банки в возможности выдавать банковские гарантии для обеспечения обязанности по уплате налогов и других платежей, регулируемых Налоговым кодексом, в случае реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка.



Принятие законопроектов будет способствовать сохранению ликвидности кредитных организаций и стабильности банковской системы в целом, подчеркивают в Кабмине.