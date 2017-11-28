Французский банк Societe Generale планирует закрыть 300 филиалов и сократить 900 рабочих мест во французской розничной сети к 2020 году, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

В начале 2016 года банк уже анонсировал сокращение персонала на 2,5 тыс. человек. В общей сложности к 2020 году банк сократит штат сотрудников почти на 3,5 тыс. человек. Кроме того, кредитор надеется автоматизировать 80% внутренних процессов в течение ближайших двух лет, а также сократить количество бэк-офисов с 20 до 14.

«Наша цель — обеспечить превосходный, прибыльный и устойчивый рост. В европейском банковском мире, переживающем инновационные перемены, наша группа готова выйти на новый этап своего развития и трансформации», — говорится в официальном заявлении.

Данные меры позволят Societe Generale сохранить 1,1 млрд евро. Банк также стремится увеличить выручку более чем на 3% в год, несмотря на очень медленный рост в розничном секторе Франции.

Societe Generale также заявил, что нацелен на прогрессивный рост дивидендов с 50-процентным коэффициентом выплат. Он также рассчитывает на увеличение чистой прибыли в размере 6,5 евро за акцию в 2020 году против 4,3 евро в 2016 году.