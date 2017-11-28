Доля наиболее высокорисковых ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 10% в целом по России не превышает 5% выдачи, а порядка 15% заемщиков берут кредиты с первоначальным взносом от 10 до 20%, сообщили в аналитическом центре АИЖК.

«По нашим оценкам, в целом по РФ доля наиболее высоко рисковых кредитов с первоначальным взносом менее 10% не превышает 5% выдачи, а порядка 15% заемщиков берут кредиты с первоначальным взносом от 10 до 20%. Для последних повышение суммы первоначального взноса на 5—10% не является критическим и если и приведет к откладыванию покупки, то ненадолго: семья (двое работающих) со средними зарплатами может накопить 10% стоимости типовой квартиры (2,97 млн рублей), откладывая по 30% своих зарплат, примерно за год», — говорится в релизе.

Кредиты без первоначального взноса и с низким первоначальным взносом только кажутся доступнее для заемщиков, на самом деле ипотечный платеж по ним оказывается выше — как за счет большего размера кредита, так и за счет повышенной ставки. Платежная нагрузка на домохозяйство является гораздо более значительной, чем по кредитам с первоначальным взносом 20% и выше, отметили в АИЖК.

«По оценкам АИЖК, у кредитов с первоначальным взносом менее 20% шанс выйти на просрочку 90+ в течение первых двух лет жизни кредита почти в два раза выше, чем у кредитов с первоначальным взносом 20—40%, и в шесть раз выше по сравнению с кредитами с первоначальным взносом более 50%. Согласно действующему законодательству, кредиты с первоначальным взносом менее 20% не могут быть секьюритизированы», — поясняется в сообщении.

Семья, решающая улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки, должна ответственно отнестись к принятому решению, сформировать накопления, достаточные для выплаты первого взноса и иметь подушку безопасности в размере, позволяющем осуществлять платежи по кредиту в течение трех—шести месяцев, заключили в АИЖК.

Ранее аналитики заявили, что доступность ипотеки для жителей московского региона снизится, если ЦБ ужесточит требования к банкам, выдающим кредиты с низким первоначальным взносом. Эксперты АИЖК пояснили, что предлагаемые меры Банка России направлены на ограничение накопления рисков в секторе ипотечного кредитования.

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