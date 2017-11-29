Анализ доходных карт на Банки.ру не прекращается ни на минуту, мы составили топ по картам с начислением процентов на остаток.

Посмотрим, какова же максимальная доходность последних на текущий момент.



В обзоре приняли участие только те карты, условия которых подразумевают начисление процентов на остаток средств, хранимых именно на картсчете. Большинство из участников предлагают повышенную ставку только при соблюдении клиентом условий по поддержанию оборотов или определенной суммы на счете.

Карты ранжированы по величине ставки (смотрите таблицу). При совпадении ставок выше оказывались карты с меньшей или нулевой стоимостью первого года обслуживания.

Самую высокую ставку, как и год назад, предлагает Локо-Банк в рамках совместного предложения с Банки.ру по карте «Максимальный доход». Тогда ставка составляла 11,25% против сегодняшних 8,6% годовых.

Для наглядности мы подготовили также информацию о сумме начисленных по картам процентов при хранении на них 100 тыс. рублей в течение месяца.

В обзор вошли карты не только столичных, но и региональных банков. Условия их предоставления действуют для региона, в котором зарегистрирован головной офис банка. При желании оформить карту в ином регионе необходимо уточнять условия продукта в кредитной организации.

Обзор составлен по официальным данным сайтов и кол-центров банков на 28 ноября 2017 года.