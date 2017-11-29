Бинбанк совместно с платежной системой «Мир» впервые на рынке реализовал процесс автоматического подключения карт к кешбэк-сервису. Для того чтобы получать возврат средств при совершении покупок и оплате услуг по картам «Мир», клиентам Бинбанка не придется проходить самостоятельную регистрацию на портале privetmir.ru — за них это сделают банк и платежная система.
Начисления кешбэка по картам «Мир» могут достигать 20% от суммы операции. Возврат средств происходит при оплате в кафе и ресторанах, магазинах бытовой техники, на автозаправках, в турагентствах, сервисах по продаже билетов, аптеках и других предприятиях, участвующих в проекте. Статус начислений держатель карты может отслеживать в мобильном или интернет-банке Бинбанка.
Бинбанк выпускает карты «Мир» совместно с Русским географическим обществом: оплачивая покупки с помощью карты «РГО Бинбанк», клиент вносит свой вклад в сохранение природы, а также в образовательную и научно-исследовательскую деятельность РГО.
Напомним, 20 октября 2017 года было объявлено о том, что в Москве и Московской области запущен полноценный кешбэк-сервис платежной системы «Мир».
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru
В октябре национальная платежная система «Мир» запустила собственный кешбэк-сервис. Портал Банки.ру рассказывает, как он работает и как его можно использовать вместе с бонусами от банков.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк». 21 сентября 2017 года Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В Бинбанк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и УК ФКБС.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 275,67 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 25,40 млрд, кредитный портфель — 121,30 млрд, обязательства перед населением — 475,85 млрд.