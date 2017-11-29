Бинбанк совместно с платежной системой «Мир» впервые на рынке реализовал процесс автоматического подключения карт к кешбэк-сервису. Для того чтобы получать возврат средств при совершении покупок и оплате услуг по картам «Мир», клиентам Бинбанка не придется проходить самостоятельную регистрацию на портале privetmir.ru — за них это сделают банк и платежная система.

Начисления кешбэка по картам «Мир» могут достигать 20% от суммы операции. Возврат средств происходит при оплате в кафе и ресторанах, магазинах бытовой техники, на автозаправках, в турагентствах, сервисах по продаже билетов, аптеках и других предприятиях, участвующих в проекте. Статус начислений держатель карты может отслеживать в мобильном или интернет-банке Бинбанка.

Бинбанк выпускает карты «Мир» совместно с Русским географическим обществом: оплачивая покупки с помощью карты «РГО Бинбанк», клиент вносит свой вклад в сохранение природы, а также в образовательную и научно-исследовательскую деятельность РГО.

Напомним, 20 октября 2017 года было объявлено о том, что в Москве и Московской области запущен полноценный кешбэк-сервис платежной системы «Мир».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

Двойной бонус В октябре национальная платежная система «Мир» запустила собственный кешбэк-сервис. Портал Банки.ру рассказывает, как он работает и как его можно использовать вместе с бонусами от банков.