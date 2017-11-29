Во временной столице международно признанного правительства Йемена, в портовом городе Аден, в результате взрыва у Министерства финансов убиты четыре человека. Об этом сообщает канал Al Arabiya.



Как передает агентство Reuters, взорвалась начиненная взрывчаткой машина, припаркованная в квартале Хор Максар, где расположено ведомство. Очевидцы сообщают о погибших, однако точное их количество не называется.

Ранее, 11 ноября, коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией открыла для сообщения с внешним миром два аэропорта страны. До этого Йемен находился в полной блокаде, установленной после того, как с территории страны 4 ноября была выпущена баллистическая ракета, сбитая в окрестностях саудовской столицы Эр-Рияд. Саудовская Аравия обвинила Иран в запуске ракеты с территорий, подконтрольных повстанцам, которых он поддерживает. США присоединились к обвинениям Тегерана. Лига арабских государств 18 ноября выразила готовность принять сторону Эр-Рияда в его конфликте с Тегераном.

В Йемене с 2014 года идет гражданская война между правительственными войсками, поддерживаемыми Саудовской Аравией, и повстанцами-хуситами, которым оказывает помощь Иран. Правительство контролирует южную часть страны и базируется во втором крупнейшем городе — Адене. Хуситы контролируют столицу — Сану.