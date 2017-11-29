Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в среду разнонаправленную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:15 мск повысился на 0,38% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 572,29 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в минусе на 0,31% — на отметке 29 589,63, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал отрицательное изменение на уровне 0,65% и находился на уровне 3 311,96 пункта. Сингапурский Straits Times Index опустился на 0,01%, до 3 442,6. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,04%, до 2 515,32 пункта.