Инициаторами такого фонда стоимостью 20 млрд рублей выступят Российский экспортный центр (РЭЦ), РФПИ и Фонд развития промышленности (ФРП). Фонд будет входить в капитал проектов и компаний с высокой долей экспорта в выручке, но проблемами в привлечении займов на долговых рынках. А также финансировать адаптацию производства компаний малого и среднего бизнеса промышленного сектора под экспортные ­поставки, пишут «Ведомости».



Часть денег фонд сможет потратить за рубежом — на инвестиции, которые позволят российским компаниям выйти на иностранные рынки. Например, в инфраструктурные проекты, которые затем привлекут российских экспортеров как подрядчиков, в локализацию производства экспортеров, сервисные центры, дилерское обслуживание. Национальные игроки должны проникнуть на международные рынки, говорит исполнительный директор РЭЦа Алексей Тюпанов.

У фонда будет форма закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ). ЗПИФ капитализируют, передав под его управление на первом этапе активы на 6—10 млрд рублей, часть отдаст «Эксар» (3—5 млрд рублей), часть — ФРП (также на 3—5 млрд рублей).

И хотя уже созданы и работают институты развития, есть объективная проблема рынка: долг российские экспортеры еще могут привлечь, но получить деньги в капитал — нет, объясняет Тюпанов. Однако зарубежные заказчики все чаще хотят не только получить товар или услугу, но и чтобы исполнитель пришел в проект со своим собственным капиталом, рассказывает он. «Но одно дело — построить электростанцию, другое — быть акционером», — говорит Тюпанов.

Запускать фонд будут постепенно: в 2018 году пройдут первые пилотные сделки, в 2019—2020 годах. он сможет проводить сделки в приоритетных для России отраслях, будет создан механизм венчурного финансирования экспортеров. Возможно, удастся привлечь в соучредители фонда другие фонды прямых инвестиций с госучастием, а на третьем этапе привлекать частных инвесторов.

РФПИ потенциально инициативу поддерживает, говорит человек, близкий к фонду. По действующему мандату РФПИ может до 20% капитала инвестировать за рубежом, если это соответствует интересам российского бизнеса и развитию экономики, поясняет он.



Потенциальные объекты для инвестиций фонда РЭЦ уже определил. Например, в 2018 году он может проинвестировать строительство Ташкентского металлургического завода в Узбекистане стоимостью более 280 млн евро. Также фонд может быть интересен автопроизводителям, например «КамАЗу», для локализации производства за границей. «Камаз» заинтересован в создании фонда и готов с ним сотрудничать, подтверждает его представитель, компания уже выходит на зарубежные рынки, инвестирует в дилерскую и сервисную сети, работает с РЭЦем, поддержка которого эффективна.