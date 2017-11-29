Великобритания и Евросоюз достигли принципиальной договоренности по сумме выплат, которые Лондон произведет Брюсселю в рамках переговоров о выходе страны из состава ЕС. Как информирует газета The Telegraph со ссылкой на источники в обеих делегациях, сумма счета по финансовому урегулированию составит около 60 млрд евро.



Издание уточняет, что итоговая сумма будет ясна после того, как стороны договорятся по поводу того, каким образом они будут рассчитывать свои обязательства друг перед другом. Это, пишет газета, может привести к тому, что итоговый «счет за Brexit», как называют его британские журналисты, может составить от 45 млрд до 55 млрд евро. Газета уточняет, что этот вопрос будет обсуждаться на намеченной на 4 декабря встрече премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и главы Европейского совета Дональда Туска, но точная и окончательная сумма все равно не станет известна до официального «развода» в марте 2019 года.

Вопрос о финансовых обязательствах Великобритании перед ЕС после Brexit был одним из основных, по которому Брюссель требовал ясности прежде, чем стороны перейдут ко второй фазе переговоров. На этом этапе Великобритания и Евросоюз будут обсуждать формат будущих торговых отношений. Но до этого необходимо найти консенсус по другим двум вопросам — теме прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании и наоборот, а также границы между входящей в состав Соединенного Королевства Северной Ирландии и остающейся членом ЕС Ирландии.

В обоих вопросах есть подводные камни. В первом случае — это юрисдикция европейского суда, которую Брюссель хочет сохранить над Великобританией по теме разрешения споров о правах европейских граждан. Во втором случае — это требование Дублина, чтобы Великобритания целиком или как минимум Северная Ирландия после Brexit остались членами общего рынка и таможенного союза ЕС. По обоим вопросам предложения ЕС не находят поддержку в Лондоне.