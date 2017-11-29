Банки будут узнавать у Федеральной антимонопольной службы (ФАС), присутствует ли та или иная компания в списке недобросовестных поставщиков. Обмен информаций будет по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Сведения начнут поступать кредиторам от антимонопольной службы уже в следующем году, пишут «Известия».

Организация может быть включена в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) в связи с ненадлежащим и недобросовестным исполнением обязанностей по контракту, заключенному по итогам проведения госзакупки, пояснил начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов. Но информация об организации может быть исключена из реестра недобросовестных поставщиков по решению суда, уточнил он. То есть если компания не согласна, она может оспорить в арбитраже решение о включении в список.

Банкам информация от ФАС нужна для оценки рисков корпоративных клиентов. «Участники списка недобросовестных поставщиков могут быть вовлечены в проведение схем вывода бюджетных средств через ненадлежащее исполнение заключенных госконтрактов», — уточнила младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

Юристы опасается, что банки будут больше требовать от бизнеса подтверждения обоснованности его операций. В итоге проблемы, ставшие основанием для включения компании в список недобросовестных поставщиков, могут парализовать весь бизнес, сетует эксперт.

«Компания может быть действующей, иметь множество других контрактов и один неудачный «тендерный», но банку этого будет достаточно, чтобы посчитать компанию «неблагонадежной»», — согласна управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

По ее словам, бывает и так, что компания попала в список недобросовестных поставщиков по ошибке.

«При исключении из реестра право компании обратиться в банк повторно за услугой никем не ограничено. Однако банки могут неохотно принимать такую компанию на обслуживание, поскольку это право банка — одобрить или отказать в обслуживании, даже если компания «чиста»», — уточнила Касьянова.

Впрочем, ЦБ и Росфинмониторинг разработали механизм реабилитации компаний и граждан, попавших в черные списки.